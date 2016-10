Andere artikelen







Slimme meters..

Ik kreeg een fantastisch aanbod van Cogas. de gratis installatie van een gratis "slimme" meter. "gratis " en "Slimme" en ook "Milieu" en "portomonaie" zijn toverwoorden in reclame. Mensen vallen ervoor. De slimme meter stuurt digitaal je verbruik door aan de beheerder, het bedrijf wat al die dingen regelt. Ik heb nu een conventionele water,gas en elektriciteitsmeter. Daar kan niemand mee sjoemelen. Een Slimme meter is digitaal en softwarematig. Daar valt dus enorm mee te sjoemelen door een bedrijf. Doen bedrijven dit dan? Zou een bedrijf als Volkswagen bijvoorbeeld sjoemelen met software om er beter van te worden? Vast niet. Dan zijn er al die verhalen die ik gelezen heb over mensen die na installatie van een slimme meter allerlei rare lichamelijke klachten zelf kregen of hun kinderen. Het zijn maar verhalen. Mocht dit zo zijn dan zou onze regering dit nooit toelaten. Want er s maar 1 ding belangrijk in de regering en dat is onze gezondheid. Niet economie of geld of zo,dat is bijzaak. En ook heeft onze regering er totaal geen belang bij om constant te kunnen zien wanneer we thuis zijn of op welke momenten we de wasmachine aan hebben of zo. En toch he, Toch heb ik de installatie van een slimme meter geweigerd. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan haha...







Benneke 26 okt 2016 20:23 Dat "Gratis" is denk ik ook een farce, want voor alle updates van die "Slimme meter" moet je wel gaan betalen. Een dergelijk aanbod heb ik ook vriendelijk afgewezen. Mijn thermostaat, waarmee ik eenvoudig de verwarming hoger of lager kan zetten, bevalt prima.

Leuk artikel trouwens.



Benneke